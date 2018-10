Emanuela Orlandi, la famiglia: «Ora vogliamo sapere come sono state trovate le ossa». Risultati tra 10 giorni

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ho sbagliato, sto vivendo un periodo difficile della mia vita e non volevo sollevare un polverone simile. Ho preso la primache ho trovato nell'armadio, ma i problemi dell'Italia sono altri». Si giustifica così, la militante di, già candidata a sindaco di Budrio (Bologna) e organizzatrice della rievocazione fascista della Marcia su Roma a Predappio, finita nella bufera per la t-shirt ''.La maglietta, ispirata ama con un campo di concentramento al posto del noto parco divertimenti, ha scatenato furenti polemiche. Nonostantefosse un organizzatrice dell'evento, i primi a prendere le distanze da lei sono stati i vertici di, il movimento di estrema destra di cui fa parte, che hanno fatto sapere di averla sospesa. La vicenda non è andata giù neanche a Simone Di Stefano, leader di un altro movimento neofascista come, che ha attaccato ferocemente Forza Nuova. Intanto, nella levata di scudi generale, c'è stata una ferma presa di posizione anche da parte della, che potrebbe adire alle vie legali.Dopo aver cancellato i propri profili social, intervistata dal Corriere della Sera , si è difesa così: «Ho sbagliato e chiedo scusa, ma ci sono t-shirt antifasciste che sono anche peggiori. Pensavo fosse solo black humour, non volevo mancare di rispetto a nessuno. Inoltre, credo che l'Italia abbia problemi più gravi, come dimostrano gli omicidi di Pamela Mastropietro e Desirée Mariottini»., quindi, si dice pentita e spiega ancora: «Quella maglietta mi era stata regalata, credo l'abbiano comprata su Internet. Tra l’altro mi hanno fatto notare che il cancello è quello di Birkenau. Per quanto riguarda quei temi ritengo siano fatti storici avvenuti e non volevo mancare di rispetto a nessuno. Ci tengo a precisare anche un’altra cosa, ho partecipato al corteo ma sono rimasta fuori dal cimitero e dalla cripta di Mussolini. Ho rispetto dei morti. E a Predappio ero andata a titolo personale, senza rappresentare nessun movimento politico».