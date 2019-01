Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Se c'è un problema di un essere umano che è diverso e lontano da noi e se di quel problema non ce ne occupiamo, ce ne freghiamo...allora prima o poi quel problema riguarderà anche noi».Sono le parole di Bernard Dika, 20enne ex presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana. Il suo discorso ad Auschwitz del 23 gennaio contro indifferenza e divisioni, pubblicato su Facebook, ha iniziato a circolare molto sui social ed è diventato virale.Dika è figlio di immigrati albanesi, ed è arrivato in Italia quando aveva pochi mesi. Dika lotta contro le discriminazioni, e per un’Europa unita e pacifica.