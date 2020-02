In ospedale per un malore, viene dimessa: Aurora torna a casa e muore a 16 anni. Indagato un medico

Un medico del pronto soccorso di Viterbo è indagato per omicidio colposo in relazione alla morte di Aurora G., la ragazza di sedici anni trovata senza vita nella sua casa di Montefiascone, dopo essere andata il giorno prima in ospedale per un malore e poi dimessa.

In ospedale per un malore viene dimessa: Aurora torna a casa e muore a 16 anni

L'iscrizione sul registro degli indagati è scattata in seguito all'acquisizione di documenti e testimonianze. «Nell'ambito delle attività investigative relative al decesso della giovane Aurora Grazini - si legge in una nota della Procura e dei Carabinieri di Viterbo - avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio, è stato notificato un avviso di garanzia a un medico dell'Ospedale di Belcolle al fine di poter effettuare, con le tutele di legge, tutte gli accertamenti necessari. Nel pomeriggio si è svolto l'esame autoptico, su conferimento dell'incarico da parte del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, d.ssa Eliana Dolce, il cui esito potrebbe apportare ulteriori elementi all'indagine».

