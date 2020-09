Aurelio Visalli, il video prima di sparire tra le onde: «Avevano un salvagente in tre». Disposta l'autopsia

Onde altissime, oltre cinque metri, condizioni di salvataggio ai limiti dell’impossibile: un video postato su Facebook mostra gli attimi precedenti alla scomparsa di, il sottufficiale della Capitaneria di Porto di Milazzo che sabato ha salvato due giovani dal mare mosso (a dir poco, come si vede nelle immagini) per poi annegare. Una morte drammatica dell’eroico Visalli, che ha dovuto fare i conti con condizioni climatiche proibitive, come si vede nel filmato.I soccorritori sono in tre, hanno solo una ciambella, e indossano solo il costume senza il giubbino salvagente: confermate dunque le parole del cognato di Visalli,, che aveva denunciato come Aurelio e i suoi colleghi non fossero affatto dotati delle attrezzature adatte per salvare quei ragazzi senza rischiare la vita.