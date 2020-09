Elezioni Campania 2020, De Laurentiis sceglie De Luca: «È l'unico politico che può risollevare le sorti della Regione»

Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 20, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 12:12

Polemiche in Campania per un tweet del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis proprio mentre si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Campania. «Cari campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania». Le parole del presidente della Società sportiva calcio Napoli,. Secondo De Laurentiis, De Luca «oggi è l'unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. È lui l'uomo migliore del momento», conclude il tweet.