Il governo 'grazia' le sigarette, ma è stangata sul tabacco: «40 centesimi in più». Tutti gli aumenti

In calo le accise sulle sigarette, ma aumenta il prezzo del tabacco trinciato. Nel 2023 fumare costerà sempre di più; un pacchetto di bionde da 5 euro costerà almeno 10-12 centesimi in più, contro i 20 previsti, ma come sempre se la coperta si allunga da un lato si accorcia sull'altro. E' matematica.

Graziate le sigarette, stangata sul tabacco

Ed infatti per coprire il mancato gettito di circa 48 milioni di euro, il Governo con la legge di bilancio in discussione in Commissione alla Camera dei Deputati ha deciso di aumentare il prezzo del tabacco trinciato, che viene venduto in pacchetti sfusi per fabbricare le sigarette fai-da-te e che dal 1° gennaio prossimo costerà fino a 40 centesimi in più.

Aumento dopo due anni

La disposizione, infatti, modifica le aliquote di accisa relative ai trinciati, prevedendo un aumento dell’aliquota di base dal 59 al 60 per cento, a partire dall’anno 2023, e dell’accisa minima da 130 euro a 140 per kg a partire dallo stesso anno. Il saldo complessivo della misura sarebbe quasi neutro: +1,5 mln il primo anno, +7,7 mln nel 2024, +3,5 mln nel 2025.

Gli avvantaggiati dunque saranno i fumatori delle sigarette tradizionali. Erano due anni, negli anni duri del Covid, che Palazzo Chigi non aveva deciso aumenti della tassazione su sigarette e tabacco.

