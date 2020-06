Auguri e foto alle nozze, ma la sposa era positiva al coronavirus. Quarantena per gli invitati

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 12:35

La sposa è positiva al, decine di invitati finiscono in quarantena. Accade tra Emilia Romagna e Veneto, dove pochi giorni fa dopo un matrimonio: il motivo, la positività della sposa, originaria di Treviso ma residente nel bolognese.Le nozze si erano tenute proprio sull’, racconta il quotidiano Il Resto del Carlino: parecchi invitati erano però provenienti dal Veneto. Come ovvio, durante la festa in pochi hanno mantenuto il distanziamento, tra congratulazioni, auguri e foto: perciò le Ausl emiliane e venete hanno messo in quarantena gli invitati.La notizia era stata comunicata ieri mattina da Luca Zaia, governatore del Veneto, durante il suo bollettino quotidiano dei contagi. La sposa pochi giorni dopo il matrimonio ha avvertito dei sintomi, ha chiamato il 118 ed è stata sottoposta al tampone, risultato positivo:i, sono isolati ma senza sintomi, e sono stati tutti sottoposti a tampone.