Auguri di Capodanno 2023, cosa scrivere agli amici? Le migliori frasi da dedicare per il buon anno

Manca veramente pochissimo al nuovo anno. Tutto è pronto per salutare il 2022 e accogliere il 2023 magari anche con degli auguri di Buon anno, scegliendo tra le frasi piu' belle da dedicare. Dopo quelli di Natale è ora il momento degli auguri di Capodanno 2023. E tra Gif e messaggini WhatsApp riprende terreno anche il bigliettino scritto a mano. A prescindere da quale sia il modo che abbiamo scelto l'importante è che gli auguri di Capodanno 2023 ci siano e siano di buon auspicio.

Auguri di Capodanno 2023, le frasi da dedicare

“Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!”

“Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare. Apprendi dagli audaci, dai forti, da chi non accetta compromessi, da chi vivrà malgrado tutto. Alzati e guarda il sole nelle mattine e respira la luce dell’alba. Tu sei la parte della forza della tua vita. Adesso svegliati, combatti, cammina, deciditi e trionferai nella vita; Non pensare mai al destino, perché il destino è il pretesto dei falliti. Buon anno nuovo”.

“Non preoccuparti di ciò che non hai raggiunto l’anno scorso. Questo nuovo anno sarà l’occasione per fare di più. Tanti auguri”.

“L’anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando è questa la novità”. (Lucio Dalla)

“Non sarebbe capodanno se non avessi rimpianti”. (William Thomas)

“Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Che gli errori del prossimo anno possano aiutarti a realizzare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!” (Elbert Hubbard)

"Non sottovalutare mai il potere che hai di prendere la tua vita in una nuova direzione. Buon anno". (Germany Kent)

"Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi". (William Shakespeare)

"Fai quello che puoi con quello che hai, nel posto in cui sei". (Theodore Roosevelt)

"Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno." (Clive Staples Lewis)

"Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide". (Stephen Littleword)

"La speranza sorride alla soglia dell’anno che viene e sussurra: “Sarà più felice”. (Alfred Lord Tennyson)

"Non sprecare lacrime nuove per vecchi dolori" (Euripide)

"Scommetto che dal canto suo l'anno che viene spera che sia la gente a essere migliore". (Mafalda, Quino)

"Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere". (George Eliot)

"L'unica gioia al mondo è cominciare. E' bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante". (Cesare Pavese)

"Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore". (Benjamin Franklin)

"Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore". (Victor Hugo)

