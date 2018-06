Stava urinando davanti ad alcuni bambini del centro estivo di una parrocchia di Selva Candida: per questo un giovane nigeriano di 22 anni è stato arrestato per atti osceni da un agente della Polizia di Stato che si trovava fuori servizio e che lavora al Reparto Scorte della Questura di Roma. Il poliziotto stava passando con il suo scooter di fronte a un oratorio quando ha visto l'uomo che aveva i pantaloni abbassati ed era rivolto verso i bambini.L'agente si è subito fermato e, dopo essersi qualificato, gli ha intimato di rivestirsi. Il nigeriano, per tutta risposta, si calava di più i pantaloni, iniziava a masturbarsi e nel contempo attirava l'attenzione dei piccoli urlando. Il poliziotto, grazie all'ausilio di una pattuglia della Guardia di Finanza ed una del commissariato Monte Mario -arrivata specificatamente in ausilio del collega- è riuscito a bloccare il nigeriano.K.O.T., queste le sue iniziali, ha tentato più volte di colpire con calci e pugni il poliziotto. Il nigeriano, sprovvisto di alcun documento di identità e permesso di soggiorno, è stato identificato tramite le impronte digitali ed a suo carico sono emerse altre segnalazioni di polizia e, dopo l'udienza di convalida, è stato condotto a Regina Coeli.