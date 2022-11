Atterra il rapinatore e lo blocca: la foto della nonna esperta di arti marziali è diventata virale

di Redazione web

E' l'eroina di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una donna vicina alla terza età, nonna sulla sessantina, che ha bloccato il rapinatore che l'aspettava davanti al bancomat per rubarle il contante. Ma al malvivente, sui 20 anni, il colpo è andato particolarmente male. La vittima, infatti, l'ha atterrato, bloccato a terra e poi avvisato le forze dell'ordine per denunciarlo. Lei, trionfante è stata fotografata e lo scatto è diventato cercatissimo sui social, scrive il Corriere Adriatico.

Atterrato dalla nonna

Il tentativo di rapina è accaduto a Porto Sant’Elpidio, domenica mattina, fuori dalla Cassa di Risparmio di Fermo in una zona frequentata, dove la signora stava prelevando dei soldi dal suo conto corrente, quando un ragazzo con cattive intenzioni si è avvicinato per rubarle borsa e portafogli; ma la donna anziché consegnargli quanto chiedeva ha reagito, mettendo il rapinatore a terra, a torso nudo, forse in conseguenza della zuffa.

Qualcuno che stava con lei, o che ha assistito alla scena ha immortalato il gesto della nonna e fatto girare la foto, tanto che si pensava ad una bufala. Ma era tutto vero; la vittima, infatti, era particolarmente esperta di arti marziali, per riuscire a mettere a terra e neutralizzare il malvivente, che è stato denunciato.

Orgoglio social

Su Facebook tutto l'orgoglio di chi è riuscita a difendersi da sola: «Donne, anziane, ci credono deboli, fragili, ci rapinano al bancomat, ci scippano le borse ma stamattina nonna ha tenuto testa a un ragazzotto che l’ha rapinata allo sportello».

