Attacco hacker alla Siae, richieste di riscatto agli artisti via sms: 10mila euro a testa

Richieste di pagamento via sms agli artisti per poter recuperare i dati sensibili sottratti nell'attacco hacker alla Siae. Nelle ultime ore sono finiti sul 'dark web' oltre 5.200 file, per un totale di 1,95 gigabyte di dati, fra quelli sottratti nell'aggressione informatica alla Siae. Si tratta di dati esfiltrati dagli hacker tra cui i dati sensibili degli artisti, ad alcuni dei quali, a quanto apprende l'Adnkronos, stanno arrivando anche in queste ore richieste via sms di pagamento: un 'riscatto' di diverse migliaia di euro a testa, circa 10mila. Sull'attacco sono in corso le indagini della Polizia postale, coordinate dai pm della Procura di Roma che hanno aperto un fascicolo per tentata estorsione e accesso abusivo. A supportare gli investigatori italiani nelle indagini ci sarà anche Europol. Secondo quanto emerso finora l'attacco sarebbe partito da un Ip russo.

Ci sono file relativi a dati anagrafici, indirizzi mail e numeri di telefoni, ma anche iban bancari, fra quanto è stato oggetto dell'aggressione informatica alla Siae. Lo rende noto la stessa società, specificando che è in corso la valutazione degli effetti e che sarà fatto «ogni sforzo per perseguire i responsabili». «Sulla base delle evidenze ad oggi raccolte», la Siae informa che «un gruppo criminale ha effettuato la copia di taluni file presenti nel sistema documentale della Società, prevalentemente file pdf». «Non appena avuta notizia dell'accesso fraudolento al proprio sistema documentale, Siae è intervenuta bloccando l'utenza che operava a danno della Società e dei soggetti interessati dalla violazione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 16:47

