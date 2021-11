Bergamo, assalto al pub con i tifosi del Manchester United: ferita una giovane cameriera

Doveva essere un agguato ad alcuni tifosi del Manchester United, giunti a Bergamo per seguire la sfida di Champions con l'Atalanta di domani sera. Invece, dopo l'assalto ad un pub, l'unica persona rimasta ferita è stata una giovane cameriera.

L'aggressione è avvenuta la notte scorsa, poco dopo mezzanotte, al pub The Ritual di via San Francesco d'Assisi. Un gruppo di giovani, a volto coperto, hanno iniziato a lanciare oggetti contro gli avventori, finendo però per ferire una cameriera di 24 anni.

La giovane, ferita in modo lieve, è stata trasportata all'ospedale Gavazzeni. Dopo l'assalto, durato pochi minuti, i giovani si sono dispersi: sul posto è intervenuta la polizia. Oltre alla cameriera ferita, sono stati rotti alcuni vetri e lanciati dei fumogeni. Alcuni dei presenti hanno filmato l'accaduto e le immagini sono ora al vaglio della Digos. Sempre a Bergamo, in altri pub, si sono verificati dei raid analoghi, con una vera e propria caccia ai tifosi inglesi.

