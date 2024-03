Atac accusata di sessismo, la campagna sui social non piace: «Che c'entra la modella semisvestita con i nuovi bus?»

di Serena De Santis

«Quest'anno va di moda il rosso Atac», così ha ironizzato il servizio di trasporti pubblico della città metropolitana di Roma per pubblicizzare l'arrivo dei nuovi bus ibridi con una pubblicità che ha scatenato diverse polemiche, sia da parte delle istituzioni che degli utenti.

In una storia pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dell'azienda, è stato caricato un video con una modella di Gucci che sfila indossando una giacca di pelle rossa, abbinata a un vestito corto che lascia vedere le gambe affusolate. In sottofondo Ancora, ancora, ancora di Mina, il cui testo dice «Ancora, il tuo corpo ancora, le tue braccia ancora». Nella storia successiva, sulla foto dei nuovi bus ibridi appariva la scritta «Ne arriveranno ancora».

Un post ironico che voleva giocare sul colore dei nuovi mezzi Atac, molto simile al «rosso Ancora» scelto da Sabato De Sarno per il suo debutto da direttore creativo della casa di moda Gucci, lancio avvenuto proprio sulle note del remix del brano della cantautrice italiana. Peccato che al pubblico questa trovata social non è piaciuta per niente, tanto che alcuni hanno commentato: «Ma cosa c'entra la ragazza semisvestita con i bus?». E l'amministrazione ha prontamente replicato: «Quest'anno va di moda il rosso Atac...».

Atac strumentalizza le donne? Tutte le polemiche

Uno dei primi a replicare al post della municipalizzazta è stato Valerio Casini, il consigliere capitolino di Italia Viva, che da tempo è impegnato in una raccolta firme per porre fine al "monopolio" Atac. «Imbarazzante. Una modella che sfila in passerella, l’ammiccante canzone di Mina "Ancora" in sottofondo e il testo che recita: "Quest’anno va di moda il rosso Atac"», ha detto il consigliere in un post pubblicato sul suo account Instagram. «Il video apparso da qualche giorno sull’account ufficiale Instagram della partecipata del Comune, per promuovere l’arrivo dei nuovi bus ibridi, è inopportuno e di dubbio gusto, incentrato su stereotipi superati che poco si addicono a una comunicazione istituzionale. È così che Atac pensa di rilanciare la sua immagine sul mercato? Gli autobus non devono essere alla moda, ma offrire un servizio efficiente, puntuale e moderno. Fortunatamente, dopo la nostra segnalazione, il video è stato rimosso».

Il video non è passato inosservato solo ai politici, ma anche ai cittadini, alcuni dei quali hanno scritto commenti ironici come «Non scegliere il rosso Valentino, scegli il rosso Atac», mentre altri un po' più seri si sono incentrati sulla strumentalizzazione del corpo della donna per acchiappare click.

Ora il video non è più online

La storia, visto che sono passate più di 24 ore dalla pubblicazione, non è online.

