Vaccino Astrazeneca agli Under 30: assalto all'hub di Caserta

Sono quasi 1.500 le dosi di vaccino Astrazeneca somministrate finora, dalle 6 di stamani, presso l'hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi.

L'Astra Day è stato intanto allungato, e andrà avanti non più fino alle 6 di domani, come previsto inizialmente, ma proseguirà per altre otto ore e si chiuderà alle 16 del 12 maggio (per un totale di 34 ore), visto che la Regione ha fornito altre migliaia di dosi di Astrazeneca; ai cinquemila prenotati previsti fino alle 6 di domani, si aggiungeranno dunque altri 2.000 cittadini, e alla fine, se si presenteranno tutti i prenotati, si arriverà a 7.046 dosi Astrazeneca somministrate.

Anche oggi, come all'Astra Day di Marcianise della scorsa settimana, sono gli under30 a fare la parte del leone. Tra i prenotati, l'età media è di 29 anni.

Tantissimi i giovani provenienti da tutto il Casertano; si tratta però di un afflusso molto ordinato, visto che tutti stanno rispettando l'orario di prenotazione, per cui da stamani non si sono verificate file né disagi all'esterno della caserma, mentre all'interno chi deve fare il vaccino attende sotto una tenda qualche minuto per poi entrare nella struttura dove medici e infermieri somministrano le dosi. Il tutto dura poco più di una mezzora.

Stefania, 23enni di San Nicola la Strada, afferma che «vaccinarsi è importante, e non credo sia un punto di arrivo, ma di partenza per recuperare quella normalità che ci è stata tolta. Qui ho trovato un'organizzazione perfetta. A tutti i miei coetanei dico di venirsi a vaccinare». Francesco, 24 anni di Caserta, dice di aver deciso di vaccinarsi «perché è arrivato il momento di tornare ad abbracciarsi e stare tutti insieme».

Molto soddisfatto il generale Massimiliano Quarto, comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi, che gestisce dal punto di vista logistico e organizzato l'hub vaccinale dell'Asl. «Oggi - dice Quarto - stiamo assistendo a una risposta importante da parte della cittadinanza, frutto di un'ottima sinergia tra l'Asl di Caserta e la Brigata Garibaldi. Una risposta forte e decisa c'è stata soprattutto da parte dei giovani, segno tangibile della volontà di ripartire e rinascere in tempi brevi, ed uscire da questa pandemia. Siamo in grado di vaccinare 9000 persone in meno di 48 ore» conclude Quarto, alludendo al fatto che oltre ai 7.000 vaccinati nell'ambito dell'Astra Day, domani l'hub tornerà a vaccinare anche le consuete 2.500 persone prenotatesi sulla varie piattaforme regionali nelle scorse settimane.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA