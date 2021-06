AstraZeneca dovrebbe restare raccomandato agli over 60. Ipotesi richiamo con altro vaccino

Il vaccino di AstraZeneca dovrebbe essere «raccomandato agli over 60». Il Comitato tecnico scientifico, in queste ore, starebbe decidendo insieme al Ministero della Salute e all'Aifa su quali misure prendere con il siero dell'azienda anglo-svedese.

Leggi anche > Morta Camilla, la 18enne ricoverata per una trombosi dopo essere stata vaccinata con AstraZeneca

Si dovrebbe andare, quindi, verso l'addio agli open day e alla somministrazione del vaccino Covid AstraZeneca agli under 60. Resta aperto il dibattito sul richiamo. Per gli under 60 che hanno già ricevuto una dose di AstraZeneca, si valuta la possibilità di somministrarne una seconda diversa (cosiddetta 'eterologa'), con vaccini a m-RNA come Pfizer o Moderna.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA