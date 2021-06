AstraZeneca, come sta la 18enne colpita da trombosi dopo il vaccino anti Covid

AstraZeneca, come sta la 18enne colpita da trombosi a Genova dopo la prima dose di vaccino anti Covid. La giovane è ricoverata al Policlinico San Martino del capoluogo ligure: secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute da fonti dell'ospedale, nelle condizioni cliniche della 18enne non c'è nessun cambiamento. «Resta stabile nella sua gravità». La ragazza era stata vaccinata contro il Covid con AstraZeneca il 25 maggio in occasione di un open day.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 14:55

