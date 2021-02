Astrazeneca, taglio del 15% delle dosi in consegna. Novemila in meno per il Lazio, insorge Zingaretti: «Fatto Gravissimo»

Il taglio nazionale, comunicato a varie regioni, sulle dosi in consegna questa settimana del vaccino Astrazeneca, si aggirerebbe sul 15%. Il taglio dei vaccini, comunicato in queste ore alle Regioni, potrebbe essere oggetto anche della Conferenza delle Regioni prevista oggi. Furente la reazione dell'assessore alla Salute del Lazio D'Amato: «Ci è stata comunicata una riduzione di 9 mila dosi del vaccino Astrazeneca per le prossime consegne e questa è una brutta notizia. Mi domando come si possano conciliare le presunte offerte di mediatori proposte ad alcune regioni su mercati paralleli per il vaccino Astrazeneca con l’acclarata riduzione?».

Dello stesso tenore la dichiarazione del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: «Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di vaccini # Astrazeneca. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma con questa incertezza è tutto più difficile. L'Italia tuteli gli interessi nazionali e le programmazioni delle Regioni, intanto prepariamoci alla produzione di vaccini validati da Ema e Aifa da parte delle nostre aziende»

Stesso discorso in Emilia Romagna, taglio di 5mila dosi. «Sono in arrivo in questi giorni i vaccini AstraZeneca con un'ulteriore decurtazione, ne dovevano arrivare diverse decine di migliaia, ma c'è una taglio di 4-5 mila dosi. Non è come le altre volte ma comunque non c'è un segno più. Speriamo che dalla prossima settimana si cambi passo». Così l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, all'ospedale Maggiore di Bologna, a margine della celebrazione per la Giornata nazionale degli operatori sanitari. Un taglio che si rifletterà sulla campagna vaccinale per il personale della scuola, in partenza in Emilia-Romagna da lunedì. «Ci saranno i tempi tecnici per l'organizzazione, ma soprattutto non ci sono tantissimi vaccini - ha chiarito Donini -. Di AstraZeneca abbiamo poche decine di migliaia di dosi. Quindi, per ora siamo ancora ad un passo abbastanza lento per quello che riguarda la somministrazione con questo vaccino». È chiaro, ha aggiunto, «che noi siamo pronti a vaccinare tutta la popolazione dell'Emilia-Romagna in pochissimo tempo. Speriamo però che arrivino i vaccini».

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 18:49

