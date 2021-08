Marocchino abusa di un ragazzo di 15 anni sul pianerottolo: la vittima fugge e lo fa arrestare

Ha avvicinato un quindicenne in un parco di Asti e, dopo averlo portato in un vicino condominio, ha abusato di lui. Per questo un 36enne di origini marocchine che stava per tornare in patria, è stato arrestato dalla squadra mobile.

La procura di Asti, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Laura Deodato, ipotizza nei suoi confronti l'accusa di violenza sessuale aggravata. La violenza, resa nota soltanto oggi in seguito all'arresto, risalirebbe a dodici giorni fa. A far scattare le indagini della polizia è stato lo stesso 15enne, che era riuscito a fuggire in strada e a chiedere aiuto.

