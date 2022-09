Esce in bici e non torna più a casa: Assunta Pasinato trovata morta in un canale L'84enne è stata trovata da un agricoltore, sul corpo e sulla bicicletta non ci sono segni che facciano pensare all'urto con un altro mezzo







di Michelangelo Cecchetto Corporatura robusta, capelli castani taglio dei capelli corto. Indossava un vestito giallo e verde, calza ciabatte di colore nero ed aveva una borsa beige. Sabato scorso alle 18,30 in sella alla sua bicicletta grigio-argento, aveva lasciato la sua abitazione di Tombolo (Padova) e non è più rientrata. Assunta Pasinato di 84 anni è stata trovata morto questa mattina, 5 settembre, in un canale di via Corse, tra Busiago di Campo San Martino e Villa del Conte nel padovano. Un agricoltore ha visto il corpo della 84enne poco dopo le 9 e ha allertato le forze dell'ordine. La famiglia è arrivata sul posto assieme ai carabinieri. Su Pasinato e sulla bicicletta non ci sono segni che possano far pensare all'urto con un altro mezzo. L'ipotesi degli inquirenti è che sia scivolata. Esce in bici e non torna più a casa: Assunta Pasinato trovata morta in un canale https://t.co/92Rb0cG6Vc — Leggo (@leggoit) September 5, 2022 Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 23:09

