L'assistente di Vattimo denunciato per stupro. Il filosofo lo difende: «Storia montata, lui non è etero»

L'assistente del filosofoè stato denunciato per violenza sessuale da una donna, che lo accusa di averla stuprata nella sua casa lo scorso 30 agosto: l'uomo si chiamae ha 36 anni. Il presunto stupro sarebbe avvenuto dopo alcuni drink in locali della movida di Torino: la querela è stata depositata nei giorni scorsi dal legale della ragazza, Deborah Avate Zaro. Ma Vattimo, in due interviste a Repubblica e al Corriere della Sera, ha difeso il suo assistente, di origini brasiliane.