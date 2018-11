Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ho lavorato in nero». «Sei nero, volevi lavorare in bianco?». Questo scambio discutibilmente ironico, ripreso in un video che ha fatto il giro di Whatsapp, vede come protagonista non un comune cittadino che, ma l’assessore alla sicurezza del comune di Verona,, ex Forza Italia.Polato si rivolge all’immigrato, un, e lo prende in giro: «Com’è la situazione in giro?» gli chiede l’assessore. L’uomo, confuso, si mangia le parole, ma riesce a dire che ha «lavorato in nero». «Eh ma perché sei nero, non volevi mica lavorare in bianco?», gli ribatte Polato. Un siparietto fuori luogo, per qualcuno, una goliardata per qualcun altro.Il filmato sta facendo discutere a Verona: ma, che poco fa ha postato su Facebook una foto con lo stesso immigrato, con l’hashtag #Iddimioamico. «Dai riprovateci, create il caso nazionale - scrive l’assessore - Patetici ridicoli. Orgogliosamente veronese! PS: nel descrivere la mia figura di veronese razzista non dimenticate che tifo Hellas».