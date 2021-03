Assegno Unico, De Palo (Forum Famiglie): «Parole di Draghi sono garanzia e impegno nei riguardi delle famiglie»

«Le parole sull’assegno unico e universale che il presidente del Consiglio Draghi ha espresso oggi in diretta nazionale sono per noi una garanzia e un impegno. Sia sulla data, che sulla cifra. Bisognerà capire se davvero la quota di base per ogni figlio sarà di 250 euro o se l’importo scenderà in base a criteri di reddito. Da parte nostra, essendo una misura su cui tutti i partiti sono d’accordo, crediamo che meriti di essere finanziata per un importo almeno pari a quello espresso dal presidente del Consiglio»: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Gianluigi De Palo su Leggo: «Non smettiamo di educare»





«Siamo convinti che l’assegno possa essere la prima pietra su cui iniziare a ricostruire l’Italia. L’unica opzione veramente efficace per invertire la rotta del declino demografico, sociale e anche economico del Paese», conclude De Palo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA