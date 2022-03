Assalto stile far west alla sede dei portavalori: spari esplosioni e un bottino da 3 milioni di euro

A San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, scoppia il Far West. Nella serata di giovedì 24 marzo, l'assalto alla sede dei portavalori che erano di rientro dai numerosi centri commerciali della zona. Nel comune di 14mila abitanti si è scatenato il caos, tra esplosioni, mezzi incendiati, sparatorie e inseguimenti. I rapinatori, una quindicina, incappucciati, armati di mitragliette e pistole, sono poi riusciti a fuggire con il bottino. Quasi 3 milioni di euro.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 21, quando i rapinatori hanno abbattuto le recinzioni con una grossa ruspa per avvicinarsi al deposito dell'Ivri, dove vengono contati gli incassi raccolti. I malviventi, armati, hanno incendiato un grosso camion e altri mezzi per bloccare tutte le vie di accesso, e hanno anche gettato chiodi sull'asfalto per isolare la zona. Tre guardie giurate hanno avuto un malore.

Subito dopo si sono sentiti spari ed esplosioni mentre decine di automobilisti terrorizzati sono rimasti bloccati nelle loro auto e il traffico dell'asse attrezzato, tra Pescara e Chieti, è andato in tilt. A San Giovanni Teatino sono giunti i Nocs, gli agenti del reparto speciale della polizia.

L'intera zona è stata circondata, ma i rapinatori sono fuggiti con il bottino e si sono nascosti in un'azienda vicina all'istituto di vigilanza dove c'è stato uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Poi il gruppo di banditi è riuscito a far perdere le tracce. In tutta l'area sono stati disposti posti di blocco mentre ricerche ed accertamenti sono proseguiti nella notte. Sulla via della della fuga i malviventi hanno anche rubato l'auto a un giovane automobilista, macchina poi abbandonata a poca distanza.

Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Intorno alle 21,40 è arrivata sul posto un’ambulanza, ma si tratterebbe soltanto di un soccorso ad una persona che ha respirato il fumo dell’incendio. Sul posto anche le forze speciali dei Nocs. Istituiti posti di blocco in tutta la zona: è scattata la caccia all’uomo. Ancora da quantificare il bottino, che però secondo una prima ricostruzione si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro.

