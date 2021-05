Resta impigliata nel macchinario: strappati capelli e cute dalla testa di una trentenne

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina, mercoledì 5 maggio in un'azienda di via dell'Artigianato ad Asolo (Treviso). Una donna di origine albanese, 33 anni, è rimasta impigliata in un macchinario con i capelli procurandosi uno scalpo dietro la testa. Immeditamente soccorsa dai colleghi, che hanno allertato il Suem 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco dove le è stata riscontrata una profonda ferita alla nuca: sono stati strappati i capell e la cute sottostante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA