La Asl chiede la 'razza' dello studente: bufera sul questionario, l'ira degli insegnanti

L'Asl comprensorio chiede la razza dello studente. Un formulario di sei pagine del servizio di neuropsichiatria dell’Azienda sanitaria locale di Bolzano, recapitato a insegnanti di una scuola media per una valutazione dei ragazzi, aveva una strana voce:

Gruppo etnico o razza dell’alunno

, per delineare il profilo degli studenti tra i 6 e 18 anni.Si tratta di un modulo del servizio di neuropsichiatria che, nei giorni scorsi, è stato recapitato ad insegnanti di una scuola media per una valutazione di alcuni ragazzi per delineare il loro profilo. Come scrive il quotidiano Alto Adige, secondo gli insegnanti si tratterebbe di un formulario redatto in America: gli stessi insegnanti si sono rivolti sia al Servizio di Neuropsichiatria Infantile che al personale di sostegno (senza però alcun riscontro).«Capiamo tutto - hanno detto i prof al quotidiano altoatesino -, capiamo che si tratti di moduli standard redatti negli Stati Uniti, dove la legge prevede che si chieda anche quale sia la razza. Ma quello che non afferriamo è come mai nessuno al Comprensorio sanitario di Bolzano se ne sia accorto e si sia fatto una domanda. Evidentemente trovano normale che si domandi ad uno studente a quale 'razza' appartiene».