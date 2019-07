Spinte e strattoni ai, trattamenti bruschi. Ma anchecon connotazionirivolte ai piccoli, come «in Africa serve la gente come te» e promesse di punizioni, «non ti do l'acqua a pranzo se non la smetti», che poi si attuavano. Succedeva in una scuola statale della Provincia di, dove i carabinieri nei mesi scorsi hanno registrato e ripreso i maltrattamenti, segnalati durante l'inverno da alcuni genitori.L'inchiesta della Procura reggiana ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di tre insegnanti e per due di loro, 54 e 56 anni, entrambe residenti in zona, il Gip Giovanni Ghini ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel Reggiano e di accedere a tutte le scuole materne e di infanzia. I militari della tenenza di Scandiano hanno prima sentito varie testimonianze, poi hanno accertato i comportamenti delle maestre con intercettazioni audio e video. Dove si sentono le parole che sottintendono vaghe, ma ben comprensibili, minacce. E si vedono i filmati dei bambini afferrati per un braccio, alzati con la forza oppure sbattuti a terra, fino alle lacrime. In un caso, un bimbo che si era fatto la pipì addosso è stato lasciato una decina di minuti solo in bagno «perché deve sentirsi a disagio». Punizioni del genere non sarebbero state isolate.