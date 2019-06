Schianto contro la ruspa in manovra, motociclista morto sul colpo

Un motociclista vicentino di 68 anni, G. P:, residente ad Altavilla, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto attorno alle 16 in contrada Pennar ad Asiago. Secondo un prima ricostruzione il centauro, a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Yamaha 600, è finito contro una ruspa. L'uomo ai comandi era impegnato in una manovra per un cantiere stradale, che era segnalato dai cartelli ma che probabilmente non è stato notato.



Devastante l'impatto per l'uomo che è stato sbalzato dal proprio mezzo, finendo sull'asfalto, dove è rimasto esanime. Secondo quanto si è appreso G. P., salito in Altopiano da poche ore per trascorrere un week-end di vacanza, stava provando la sua moto sulle strade dei Sette Comuni. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto dopo pochi minuti è giunta un'ambulanza del Suem 118 del vicino ospedale, ma qualsiasi tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari è stato vano. Nello stesso luogo, quasi in contemporanea, è atterrato, anche l'elisoccorso dell'ospedale di Trento, ma poi il velivolo è stato fatto rientrare.



I rilievi sono stati eseguiti congiuntamente dalla polizia stradale e dalla polizia locale del capoluogo altopianesese, che ha anche deviato il traffico in altre arterie per un paio d'ore. Della tragedia è stata avvertita anche la Procura berica, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale colposo.

