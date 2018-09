di Simone Pierini

rinnova le accuse a Non è L'Arena di Giletti e. «. E' stato doloroso». L'attrice italiana si esprime così, in un'intervista a 'Daily Mail Tv', sul caso delle accuse diche la coinvolge con l'attore Jimmy Bennett. «Quello che mi spinge a parlare è la rabbia che ho provato per le bugie che Rose McGowan» e la sua partner «Rain Dove hanno detto nei miei confronti».«Anche se lui mi ha aggredito, mi dispiaceva per questo ragazzo a cui tenevo molto» aggiunge, spiegando i motivi per cui, su consiglio del suo compagno, decise di versare denaro a Bennett. L'attrice affronta anche il tema del suicidio del compagno: «La gente dice che io ho ucciso Anthony. Capisco che il mondo abbia bisogno di trovare una ragione, anche io vorrei trovare una ragione. Lui era così amato» dice.«Non riesco a pensare che una persona come Anthony possa arrivare per questo motivo ad un gesto estremo. Lui aveva così tanto dolore dentro di sé e io non l'ho visto - aggiunge -, mi sentirò colpevole per il resto della mia vita. Lui mi ha regalato i due anni più belli della mia vita».