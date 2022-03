Ascoli, il tetto della chiesa viene pulito e spuntano decine di palloni

La foto, bellissima, che ha fatto il giro dei social nelle ultime ore. Dal tetto di una chiesa, durante un intervento di pulizia, vengono buttati giù tutti i palloni che, nel corso degli anni, erano finiti lì sopra.

Leggi anche > “Ti amo ancora" a Torino: svelato il mistero della maxi scritta in piazza San Carlo: ecco chi sono gli autori

Ce ne sono di tutti i tipi e dimensioni, alcuni meglio conservati e altri che per tanto tempo sono rimasti sul tetto, esposti alle intemperie. Lo scatto, che ha conquistato tantissimi utenti, compreso il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, arriva da Ascoli Piceno: la chiesa in questione è infatti quella di San Tommaso Apostolo, costruita nel XI secolo, che dà il nome alla stessa piazza in cui si trova.

Generazioni diverse di bambini e ragazzi, ad Ascoli, si davano appuntamento per giocare in piazza e, nel corso degli anni, sono stati tantissimi i palloni finiti sul tetto della chiesa e mai recuperati. Fino a pochi giorni fa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA