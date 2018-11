Malore in azienda: giallo sulla morte di Sonia, una segretaria di 31 anni

Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un malore, poi la disperata corsa al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni, ma alla fine non resta nulla da fare. Perde così la vita Sonia Paci, 31 anni di Villa Pigna di Folignano, conosciutissima in tutto il paese alle porte del capoluogo. Al momento non si conoscono le cause dell’improvvisa morte di Sonia, per questo motivo è stata disposta l’autopsia sul corpo della giovane per avere chiarezza.Già nella giornata di giovedì scorso la ragazza aveva iniziato ad accusare qualche dolore al collo, poi ieri si è sentita male mentre era al lavoro in un’azienda di Maltignano a pochi chilometri dalla sua abitazione dove svolgeva compiti di segreteria. Le condizioni di Sonia sono subito apparse gravi ed è stato chiamato il 118. Con il trascorrere delle ore la situazione della ragazza si è improvvisamente aggravata: Sonia è stata quindi condotta dal pronto soccorso nel reparto di rianimazione dove il suo cuore ha cessato di battere. Lunedì sarà effettuata l’autopsia.