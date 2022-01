ASCOLI - Macabra scoperta stamani in viale Marconi, a Porta Maggiore di Ascoli Piceno dove è stato ritrovato il corpo di Giampaolo Sereni di 67 anni, ex operaio della Whirlpool in pensione da un anno, probabilmente morto a causa di un malore vicino a una panchina. Sul posto è intervenuta una volante della polizia e un'ambulanza del 118 inviata dalla centrale operativa dell'ospedale Mazzoni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA