Si accascia a terra appena uscito dal bar: Cristian fulminato da un malore a soli 24 anni

Le indagini

Di quanto accaduto è stata avvertita l’autorità giudiziaria con il magistrato di turno che, come avviene in questi casi, ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore disporrà l’esame autoptico per accertare le cause del decesso del giovane.

Martedì 5 Novembre 2019, 09:51

ASCOLI - Si è sentito male appena uscito dal bar, si èal suolo e per lui non c’è stato più niente da fare. È morto così, sotto gli occhi degli altri clienti delche nel frattempo si erano accorti di quello che stava accadendo, Cristian Georgie, il giovane di 24 anni di origine romena ma da qualche tempo residente ache ieri sera intono alle 20 è deceduto, dopo essere stato colpito da malore , nel piazzale dell’area di servizio della Tamoil a Villa Sant’Antonio, poco distante dal centro commerciale Città delle stelle.Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con il medico a bordo che ha cercato di salvare la vita al vita al ventiquattrenne. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano. Sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile di Ascoli insiemi con i colleghi della Scientifica che hanno effettuato i rilievi e hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’accaduto. Non si tralascia nessuna ipotesi ma quella più accreditata è quella del malore.Agli investigatori, alcuni familiari avrebbero riferito che il giovane già da qualche giorno non si sentiva bene e aveva una brutta tosse che, probabilmente, potrebbe essere stata scambiata per il sintomo di uno stato influenzale. Da quanto si apprende, ieri sera il giovane sie era recato al bar dell’area di servizio sulla zona industriale e dopo aver consumato una bevanda è uscito fuori. Qui ha iniziato a prima a tossire per poi rimettere. Si è accasciato al suolo esanime e nonostante i tentitivi di rianimarlo, il ventiquattrenne è deceduto.