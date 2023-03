Morto folgorato da una scarica elettrica in bagno: si asciugava i capelli con il phon

di Redazione web

Un uomo di 64 anni è morto folgorato da una scarica elettrica partita dall'asciugacappelli mentre era in bagno: il dramma è successo a Palazzolo sull'Oglio in provincia di Brescia. La prima a dare l'allarme è stata la moglie che dopo aver udito un tonfo ha chiesto l'aiuto del vicino di casa per aprire la porta e soccorrere il marito, ormai in fin di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il 64enne si stava asciugando i capelli con il phon quando, forse per un contatto con l'acqua, è partita una scarica elettrica che non ha lasciato scampo all'uomo.

La vittima era un imbianchino da poco andato in pensione. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri insieme ai vigili del fuoco. La notizia è stata riportata da Il Giornale di Brescia.

