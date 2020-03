Accende un falò in quarantena, cinese aggredisce con l'ascia i vigili

Gli agenti della polizia municipale di Prato in Toscana hanno arrestato, ieri, a San Giusto un 41enne cinese responsabile di essersi scagliato contro i vigili urbani prima con un coltello, poi con un' ascia e infine con un grosso bastone in ferro. È accusato di tentato omicidio, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di armi. Gli agenti erano intervenuti a causa di una colonna diproveniente da un fuoco che era stato acceso da parte dell'uomo in un'aia di campagna.Al loro arrivo, però, sono stati improvvisamente aggrediti dal cinese, che si è verificato contro di loro senza apparente motivo. L'uomo infatti è scagliato contro la pattuglia prima con un coltello, poi ha forato il pneumatico posteriore dell'auto rompendo il vetro dello sportello posteriore sinistro del veicolo. Sopraggiunte altre pattuglie di supporto, il 41enne ha continuato a brandire il coltello e persino un'ascia che non ha esitato a scagliare contro gli agenti che, tuttavia, sono riusciti prontamente ad evitare. Infine l'uomo è stato immobilizzato e quindi arrestato.