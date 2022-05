Andria, lite a colpi d'ascia tra genitori fuori dalla scuola elementare

Hanno cominciato a litigare fuori dai cancelli della scuola dei loro figli, quando uno dei due ha preso un'ascia dalla sua autovettura e si è diretto con fare minaccioso verso l'altro uomo.

All'improvviso è comparsa un'ascia

La lite tra genitori è degenerata ad Andria, dopo le 13 - orario in cui suona la campanella per l'uscita dei ragazzini, fuori da una scuola primaria. A intervenire per evitare il peggio è stato un'agente della polizia municipale che era sul posto per regolare il traffico all'uscita degli alunni. La vigilessa ha chiamato i rinforzi e i due uomini sono stati identificati. L'accaduto è stato segnalato all'autorità giudiziaria.

