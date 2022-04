Armato di ascia aggredisce poliziotti e rischia di far cadere vigile del fuoco dall'autoscala

Chiuso in casa minaccia con un’ascia polizia e vigili del fuoco che tentano di entrare dalla finestra. Un’aggressione che ha rischiato di far precipitare un pompiere dall’autoscala. E’ stato grazie allo spray urticante che gli agenti sono riusciti a bloccare un 45enne di Crevoladossola (nel Verbano-Cusio-Ossola) denunciato per stalking. I poliziotti infatti dovevano eseguire un provvedimento di custodia cautelare in carcere, poiché lo stalker non solo non aveva rispettato il divieto di avvicinamento, ma aveva anche aggredito il padre e la sorella della vittima.

Leggi anche > Torino, va a fare la spesa: morto investito da un camion frigo in retromarcia

Arrivati a casa però i poliziotti hanno trovato la porta sbarrata ed hanno tentato così di entrare dalla finestra. L'uomo però si è opposto rischiando di far cadere un vigile del fuoco. Gli agenti hanno quindi forzato la porta d'ingresso trovando dietro l'uscio il 45enne che li ha minacciati brandendo un'ascia. Momenti di tensione che si sono conclusi con una spruzzata di spray urticante. L'uomo ha tentato comunque la fuga lanciandosi dal balcone, ma è stato bloccato e arrestato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA