Arzignano, solo rotatorie e piste ciclabili: la prima cittadina d'Italia senza semafori

Esistono città senza semafori? La risposta è "sì". E a confermarlo è Arzignano, nel Vicentino, che diventerà la prima cittadina in Italia a non avere semafori. L'esperimento è già stato realizzato con successo in altri Paesi europei e ora, la città vicentina, ha già avviato la sostituzione dei semafori con delle rotatorie.

Ne è rimasto soltanto uno, quello che regola l'incrocio sulla Provinciale 31, che sarà tolto a breve e sostituito. Al suo posto, infatti, sorgerà una rotatoria da 25 metri di diametro che, come spiega il Corriere del Veneto, avrà aiuole salvagente in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e una pista ciclabile lunga 270 metri per favorire anche i ciclisti.

«Le rotatorie - spiega il sindaco, Alessia Bevilacqua, al Corriere del Veneto - permettono di rendere il flusso veicolare molto più fluido, fanno risparmiare tempo e assicurano una drastica riduzione del numero degli incidenti. Nel 2002 sulle nostre strade ne furono registrati 287, lo scorso anno appena 147, con una riduzione di quasi il 50 per cento. Per quasi un secolo i semafori hanno rappresentato il cardine della nostra viabilità. Ma ora ci sono nuove forme di circolazione stradale».

Il progetto, che costerà 375mila euro, dovrebbe essere definitivamente approvato tra un paio di settimane, e l'avvio del cantiere è previsto per la primavera. Cpsì, dopo tre mesi, la città diventerà la prima d'Italia a essere completamente senza semafori.

