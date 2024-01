Arriva la prestazione universale, mille euro in più per i redditi bassi

di Alessandra Severini

Un aiuto agli anziani non autosufficienti e in condizioni di disagio economico. Il Consiglio dei ministri ha previsto un sostegno economico che verrà avviato dal prossimo anno per una sperimentazione di due anni, dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Il beneficio spetterà a ultraottantenni non autosufficienti, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e con un Isee inferiore a 6mila euro: dall'assegno di accompagnamento attualmente pari a 531,76 euro si passerà a 1.380 euro da poter spendere per pagare badanti o assistenti familiari o per l'acquisto di altri servizi destinati al lavoro di cura e assistenza. La platea di beneficiari dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila anziani. Molto orgogliosa della misura la premier Meloni: «Come promesso abbiamo approvato oggi un decreto legislativo attuativo del patto per la terza età. È una riforma che l'Italia aspettava da più di 20 anni, ma è solo una tappa di un percorso che andrà avanti per tutta la legislatura. Con più di un miliardo di euro in due anni e l'avvio della sperimentazione di una prestazione universale che consentirà di aumentare di oltre il 200% l'assegno di accompagnamento degli anziani più fragili e bisognosi, diamo finalmente risposte concrete ai bisogni dei nostri oltre 14 milioni di anziani, ai non autosufficienti e alle loro famiglie».

Per la prestazione universale sono stati messi a disposizione 300 milioni di euro.

Ma non c'è solo questo nel decreto legislativo in attuazione della delega sulle politiche in favore delle persone anziane: previsti anche investimenti sulla telemedicina, la teleassistenza e l'assistenza domiciliare integrata. Contro isolamento e a favore della prevenzione la nuova normativa promuove anche attività sportive e turismo lento per gli over 65 e un maggiore scambio intergenerazionale fra giovani e anziani. Verranno promosse nuove forme di coabitazione solidale (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (cohousing intergenerazionale).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 06:00

