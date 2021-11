Arriva il nuovo Portale Antenati. Gli Archivi per la ricerca anagrafica

Martedi 16 novembre 2021 alle 10.30 viene presentato il nuovo Portale Antenati, completamente reingegnerizzato, con una nuova grafica e nuove funzionalità per gli utenti. "Sono particolarmente lieta di presentare il nuovo Portale Antenati: è proprio cercando le tracce dei propri antenati che molti utenti e appassionati si avvicinano per la prima volta agli Archivi e al loro immenso patrimonio.

Anche per questo abbiamo voluto rendere il Portale sempre più funzionale, ricco e facile da consultare. Esprimo il mio sincero ringraziamento a tutto il gruppo di lavoro per l'impegno dimostrato nel portare avanti questo importante e vasto progetto", ha dichiarato il Direttore Generale Archivi Anna Maria Buzzi. Il programma della giornata prevede, dopo l'introduzione del Direttore Generale Archivi, della Dirigente del servizio II e responsabile dei Portali della Direzione generale Archivi Sabrina Mingarelli e della Direttrice dell’Istituto centrale per gli Archivi Elisabetta Reale, una presentazione del progetto a cura del responsabile operativo e del project manager, e la proiezione di un breve video illustrativo.

Il Portale, attivo già dal 2011, contiene oltre 100.761.770 immagini e 1.383.064 registri digitalizzati, provenienti dagli oltre 100 Archivi di Stato disseminati sul territorio italiano, ed è consultabile in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e portoghese). Consente l'accesso a fonti imprescindibili per la ricerca genealogica, provenienti dagli atti dello Stato civile, e prossimamente renderà disponibile anche la documentazione relativa all’arruolamento e alla carriera militare risalente ai secoli XIX e XX. Il nuovo Portale sarà consultabile dal 16 novembre 2021 all’indirizzo www.antenati.san.beniculturali.it.

La presentazione si terrà martedi 16 novembre alle 10.30 in diretta streaming e potrà essere seguita a questo link.

