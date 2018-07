METEO: dal 7 AGOSTO FINISCE il caldo e NON TORNA più, ROTTURA ANTICIPATA » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/Wukc6vLVXE #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 27 luglio 2018

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questo fine settimana sarà rovente con l'arrivo di, ma potrebbe esseredi questa stagione estiva. L'anticiclone africano promettte 35, 36,37 anche 38 gradi nelle città lontane dal mare con punte addirittura di 40 nelle zone interne di Sicilia e Sardegna e laddove, come in Veneto, ci si fermerà à 33, 34.Se però questa sarà una settimana bollente la situazione cambierà radicalmente dopo il 7 agosto quando arriverà quella che gli esperti definiscono "rottura dell'estate". Solitamente coincide con il periodo dopo ferragosto, ma quest'anno, potrebbe anticipare. Secondo quanto riportato da il Meteo.it, questo significa che ci sarà un calo delle temperature e piogge al Nord, Centro e Adriatiche già all’inizio della seconda settimana di agosto.Questo significa che l'estate è finita? Non proprio ma pare proprio possa significare che le temperature torride di questi giorni torneranno il prossimo anno.