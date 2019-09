Satura l'appartamento di gas per far esplodere il palazzo: arrestato

PADOVA - La squadra Mobile ha fermato un padovano di 47 anni, Massimo Carini, accusato di strage: il 30 agosto scorso l'uomo avrebbe acceso il gas nel suo appartamento in affitto, in una palazzina in zona Brusegana, predisponendo una serie di accorgimenti affinché l'abitazione esplodesse. Fortunatamente l'odore ha allertato qualche residente e i vigili del fuoco sono giunti a scongiurare il peggio.



Se il piano fosse andato in porto, il crollo della palazzina avrebbe provocato la morte o il grave ferimento di almeno due famiglie che in quel momento si trovavano in casa. A queste conclusioni sono giunti gli uomini della squadra Mobile coordinati dal pubblico ministero Andrea Girlando, che ha predisposto il fermo, convalidato dal gip nelle ultime ore. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno sentito anche alcuni testimoni. All'origine del gesto ci sono probabilmente screzi con qualche vicino o con il proprietario di casa. Giovedì 5 Settembre 2019, 11:40

