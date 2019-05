Momenti di paura questa mattina all'istituto superiore Fazzini Mercantini di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, dove una professoressa di 61 anni è stata colta da un violento malore, probabilmente un arresto cardiaco, mentre faceva lezione, accasciandosi in classe.



La donna è stata soccorsa dagli alunni e dai colleghi, e poi trasportata in ambulanza, all'ospedale Mazzoni di Ascoli, dove è ricoverata in Rianimazione.