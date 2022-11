Agli arresti domiciliari, finge un malore per uscire in ambulanza: «Volevo prendere aria». Il video su TikTok

Agli arresti domiciliari, avrebbe finto un malore per fare un giro in ambulanza pur di «prendere un po' d'aria». L'incredibile vicenda arriva da Napoli, dove un uomo ha postato su TikTok un video, diventato poi virale, girato col proprio telefonino all'interno di un'ambulanza: «Quando vuoi uscire da detenuto», la scritta sul filmato, con l'uomo che racconta di essere uscito per «prendere aria».

Il video virale su TikTok

Il video è stato rilanciato sui suoi canali social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha sollevato il caso: «Ho chiesto verifiche - dice - i mezzi di soccorso non sono taxi. I social non possono essere più strumenti di degrado culturale. Se si è agli arresti domiciliari e si sente il desiderio di cambiare un po' d'aria, rispetto a quella rinchiusa tra le quattro mura domestiche, allora non resta che farsi un giro in ambulanza, magari simulando un malore».

«Abbiamo segnalato l'episodio alle autorità - prosegue il consigliere Borrelli - chiedendo di verificare quanto è accaduto. Se si tratta davvero di un detenuto che ha simulato un malore per poter 'fare un giro' in autoambulanza allora bisogna prendere provvedimenti seri. I mezzi di soccorso non sono dei taxi».

