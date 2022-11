Stuprò la figlioletta, arrestato latitante: per 10 anni si era nascosto in Germania

di Redazione web

È stato arrestato, dopo 10 anni di latitanza, l'uomo che nel 2012 aveva abusato della figlia di 9 anni. La polizia di Vicenza è riuscita ad intercettarlo ad Amburgo in Germania, e ha emesso un mandato di arresto europeo.

La vicenda

Questa è l'ennesima vicenda di violenza sessuale ai danni di un minorenne da parte di un genitore. All'epoca dei fatti, era il 2006, la bambina di 9 anni viene abusata dalla persona di cui forse si fidava di più: il papà, che approffitta di lei mentre la mamma non è in casa.

Dopo essere stato processato per violenza sessuale e condannato a 6 anni e 3 mesi di reclusione, l'uomo (di origini straniere), si era dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Le indagini

Le indagini della polizia di Vicenza però, non si sono mai interrotte e in collaborazione con il Servizio di

cooperazione internazionale di polizia e la polizia tedesca, si è riusciti a rintracciare il fuggitivo ad Amburgo. A breve sarà estradato in Italia.

