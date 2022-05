Orso a spasso nella galleria, attimi di terrore per un automobilista che se lo è trovato di fronte

Un orso, forse quello già avvistato sui monti Sibillini, che è sceso di quota per mangiare è stato fotografato ieri notte da un automobilista in transito al traforo di Forca Canapine all'altezza di Capodacqua d'Arquata del Tronto. Stupore e anche un po' di spavento per l'automobilista che si è trovato di fronte l'orso che stava correndo. La presenza dell'animale era già stato segnalato da più residenti della cerchai dei monti Sibillini. Cresce la preoccupazione fra la popolazione.

