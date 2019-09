«Voglio vedere se la figlia va a cantare e non la pagano» e ancora «pensano che la gente lavora gratis per loro». È quanto afferma, indagata nell'inchiesta sui falsi invalidi condotta dalla procura di Potenza , in un'intercettazione ambientale riportata nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, parlando con l'avvocato Anna Santarsiero del comportamento delladi Arisa , dalla quale sono state poco prima. Sempre nella stessa intercettazione larimprovera l'avvocato, anche lei indagata, di non aver fatto firmare un documento che avevano preparato. Nell'ordinanza il gip del Tribunale di, riportando la richiesta del pm, sottolinea come «la visita sulla sedia a rotelle era evidentemente tutta una messinscena orchestrata dallae dall'avvocato che ha seguito il suo ricorso,».