​Aris Barletta, morto il ragazzo di 27 anni scomparso da venerdì: il cadavere trovato in mare

Tragico epilogo per la scomparsa di Aris Barletta, il ragazzo di 27 anni che la famiglia cercava disperatamente da venerdì. Il giovane è stato ritrovato senza vita nelle acque del porto di Brindisi, nei pressi di un cantiere navale. Indagano i carabinieri.

Aris Barletta trovato morto

È proprio lì che Aris era stato visto l'ultima volta. Il cadavere era in prossimità di un ponticello per l'attraversamento pedonale. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un incidente, il 27enne sarebbe scivolato in acqua.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 13:54

