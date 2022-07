Argentario, scontro tra barche a Porto Ercole: un morto, sette feriti e un disperso

Scontro tra barche all'Argentario, poco fuori da Porto Ercole. L'incidente in mare è avvenuto sabato pomeriggio e il primo bilancio, secondo quanto riportato da Maremma.it, è di un morto, sette feriti e un disperso. La collisione è avvenuta poco fuori Punta Ciana, nei pressi dell’Isolotto, verso l’Isola del Giglio.

La barca a vela affondata dopo lo schianto

Lo schianto tra le due imbarcazioni, molto violento, è avvenuto intorno alle 17.30. La dinamica è ancora da chiarire ufficialmente, ma secondo le prime ricostruzioni un motoscafo avrebbe investito lateralmente una barca a vela, che si sarebbe spezzata in due per poi affondare. Mezzi della guardia costiera e dei vigili del fuoco stanno lavorando alle ricerche. Tra le quattro persone salvate ci sarebbe un ferito grave già trasportato in eliambulanza all'ospedale di Siena. Nella zona dove è avvenuto l'incidente, l'area vicino all'Isolotto al largo di Porto Ercole tra Torre Ciana e l'isola del Giglio, ci sarebbe un fondale di circa 40 metri. Sul posto i vigili del fuoco, la guardia costiera e due elicotteri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Luglio 2022, 20:13

