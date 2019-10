Arezzo, Mercatissimo è il crocevia del gusto: dall'11 al 13 ottobre

Venerdì 4 Ottobre 2019, 08:10

ll giro del mondo in un goloso vortice di sapori e profumi. Sarà possibile farlo tra gli oltre trecento stand del, la quindicesima edizione del mercato internazionale del gusto di, dall’11 al 13 ottobre. Nel cuore della vivace città toscana un melting pot di tradizioni e culture guiderà i visitatori attraverso la geografia culinaria, offrendo al palato la bontà di piatti tipici e specialità di trentacinque Paesi.Una nutrita rappresentanza dei cinque continenti che metterà in vetrina spezie dalla Provenza, formaggi dall’Olanda, speck dal Tirolo, stinco arrosto e würstel con i crauti dalla Germania e dolci dall’Austria, patria dei celebri brezel salisburghesi (foto a lato). Poi ancora souvlaki, caviale e vodka dalla Grecia, paella e sangria dalla Spagna, asado dall’Argentina e cucina kosher da Israele, oltre a biscotti al burro dalla Bretagna e birre da Belgio e Irlanda. Tra le new entry di casa nostra, il tonno rosso di Favignana e il baccalà alla vicentina che si lasceranno apprezzare insieme a gastronomia indiana, salumi iberici, salmone irlandese e birre dall’Ucraina.Un viaggio esotico nell’universo cibo che lascerà spazio anche all’artigianato, con creazioni da Ecuador e Tibet, argenti e oggettistica in legno e pelle dall’Africa, tessuti dalla Fiandra, perle e pellicce dalla Russia, foulard in bamboo, profumi provenzali e bigiotteria dal Nord Europa. In un’area ad hoc, invece, i produttori locali porteranno in piazza frutta e verdura di stagione insieme alle ciacce fritte, da degustare con un calice di vino o birra del territorio. Quest’anno il Mercatissimo inaugura la sua versione plastic free, con bicchieri, piatti e posate compostabili; per rispettare l’ambiente e la bellezza del centro città (info 3316466780).Il Mercato internazionale si snoderà attraverso tre piazze (come piazza San Jacopo che ospiterà birrifici e specialità km0 e piazza Sant’Agostinocon il cibo da strada e l’area green per l’animazione bimbi e gli sport) e dieci stradedel centro cittàDomenica 13 ottobre, alle 15, visita guidata del Museo Archeologico e dei sotterranei dello splendido Anfiteatro Romano (sotto)