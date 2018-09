L'ennesima minaccia l'avrebbe spaventato a tal punto da decidere di scappare di casa, lui e i suoi fratellini più piccoli. A 10 anni, in tutta fretta tanto da non mettersi neanche le scarpe, è riuscito a raggiungere la strada e a chiedere aiuto per sfuggire ai suoi genitori, marito e moglie di origine nigeriana. A rendere nota la vicenda, accaduta due giorni fa ad, è stata la questura della città toscana che stava già svolgendo accertamenti sul padre e la madre dei tre bambini, età tra i 6 e i 10 anni.Aggrediti verbalmente, picchiati con un bastone e un manico di scopa, obbligati a sostenere dei pesi per ore, chiusi al buio in una stanza: queste i maltrattamenti e le punizioni che i due genitori avrebbero riservato ai propri figli, in base a quanto riferito agli investigatori della squadra mobile tuttora impegnati a verificare gli episodi segnalati dai bambini. Due giorni fa un'ultima, presunta, pensatissima minaccia da parte della madre: la donna li avrebbe redarguiti impugnando un coltello. I tre fratellini, guidati dal più grande, sono così scappati, approfittando di un momento di distrazione nella stretta sorveglianza dei genitori. Le indagini nei confronti di marito e moglie, entrambi migranti regolari e residenti ad Arezzo con i figli, erano scattate alcuni mesi fa dopo che il maggiore dei tre fratellini aveva confidato quanto sarebbe avvenuto a casa a un adulto legato al mondo della scuola. Quest'ultimo aveva allora segnalato il caso alla polizia. La stessa persona, secondo quanto appreso, ha nuovamente allertato la questura due giorni fa quando i bambini sono fuggiti di casa. Ad avvisarla un passante a cui il bambino di 10 anni si è rivolto in strada per farsi aiutare, chiedendo di contattarla. Ora per i genitori, dopo la fuga dei tre figli, è scattata la denuncia. Maltrattamenti e lesioni i reati ipotizzati a carico della coppia. I bambini sono stati nel frattempo allontanati dalla casa familiare: sempre la polizia, d'accordo con la procura di Arezzo, li ha portati in una struttura protetta. Stanno bene, sono più tranquilli, riferiscono gli investigatori. Spetterà ora al tribunale dei minori di Firenze, a sua volta interessato della vicenda, valutare eventuali provvedimenti sul futuro dei piccoli.